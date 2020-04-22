At our core, the Adams County Community Foundation administers charitable funds, carrying out the intent of donors to care for our community forever. It’s a role we take very seriously.

Our work demands we respond to key community issues. We work with donors interested in helping our most vulnerable neighbors, supporting education, the arts, animal rescue, healthcare and preserving our history and land.

Ralph Serpe is president and CEO of the Adams County Community Foundation. You can reach him at rserpe@adamscountycf.org or 717-337-0060. A full summary of the latest Community Call-in is available at adamscountycf.org.

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