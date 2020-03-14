Young

Young

As David and I pack for an upcoming trip to the Southwest, we hear various reports of travel concerns due to the Coronavirus or Covid-19.

This virus is a more dangerous form of influenza than other forms. But is it as dangerous as everyday activities such as, say, getting into and driving a car? And something else about our reaction bothers me. Is juggling fears our best focus?

Judy Young is a retired United Methodist pastor.

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