As David and I pack for an upcoming trip to the Southwest, we hear various reports of travel concerns due to the Coronavirus or Covid-19.
This virus is a more dangerous form of influenza than other forms. But is it as dangerous as everyday activities such as, say, getting into and driving a car? And something else about our reaction bothers me. Is juggling fears our best focus?
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Judy Young is a retired United Methodist pastor.
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