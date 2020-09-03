The Pennsylvania Historical & Museum Commission (PHMC) is announced it is now accepting applications from qualified museums and official county historical societies for nearly $2 million in Cultural and Historical Support Grants, according to a PHMC release.
This is the eighth year the Pennsylvania Historical & Museum Commission has worked with the state legislature to provide funding for museums through the grant program.
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