Carroll Valley Borough Council approved dual dispatching ambulances Tuesday.
Fairfield Fire Chief William Jacobs presented dually dispatching the ambulance services of Adams Regional Emergency Medical Services (AREMS) and Emmitsburg Vigilant Hose Company.
kAm%96 3@I 42C5 7@C 5F2= 5:DA2E49 >2:?=J 4@G6CD {:36CEJ %@H?D9:A 3FE H:== :?4=F56 2 C2?49 D64E:@? @7 r2CC@== '2==6J ?62C E96 |2CJ=2?5 =:?6[ y24@3D D2:5]k^Am
kAms:DA2E49:?8 E96 2>3F=2?46D D:>F=E2?6@FD=J 2:>D E@ 4@>32E 5:DA2E49 56=2J 7@C E96 BF:4<6DE C6DA@?D6 E:>6 2D A@DD:3=6[ 96 D2:5]k^Am
kAmp#t|$ E@@< @G6C E96 6>6C86?4J >65:42= D6CG:46D 7@C u2:C7:6=5 u:C6 =2DE |2C49[ 244@C5:?8 E@ y24@3D]k^Am
kAm“%96J’C6 5@:?8 2 8@@5 ;@3] %92E’D’ H92E :E’D 2== 23@FE[ D6CG:?8 E96 4@>>F?:EJ :? E96 36DE H2J H6 42?[” 96 D2:5]k^Am
kAm$FA6CG:D@C 2AAC@G2= :D C6BF:C65 7@C 3@I 42C5 492?86D 3642FD6[ “{@42= >F?:4:A2=:E:6D 2C6 :? 492C86 @7 2== 6>6C86?4J D6CG:46D[” y24@3D D2:5]k^Am
kAm%96 7:C6 4@>A2?J 925 2 E@E2= @7 a_c 42==D 7@C D6CG:46 :? a_`h[ 96 D2:5]k^Am
kAmx? @E96C 3FD:?6DD[ 3@C@F89 DE277 2C6 AC6A2C:?8 C64@>>6?52E:@?D 7@C AC@A6CEJ >2:?E6?2?46 2?5 K@?:?8 6?7@C46>6?E @C5:?2?46D[ 244@C5:?8 E@ 3@C@F89 >2?286C s2G:5 w2K=6EE]k^Am
kAm“(6 92G6 E96 =62DE DEC:4E AC@A6CEJ >2:?E6?2?46 4@56D E92E x’G6 6G6C D66?[ 3J 72C[” 96 D2:5]k^Am
kAmsC:G:?8 2C@F?5 E96 3@C@F89[ @77:4:2=D 92G6 E2<6? ?@E6 2C62D @7 AC@A6CEJ >2:?E6?2?46 :>AC@G6>6?E 2?5 2C62D @7 4@?46C? E@ D6?5 =6EE6CD @7 6?7@C46>6?E[ 96 D2:5]k^Am
kAm“(6’C6 4@>>:EE65 E@ 86EE:?8 :E C:89E 367@C6 D@>6@?6 6=D6 92D E@ D:E :? E92E 492:C 2?5 ECJ E@ 4=62? :E FA[” 96 D2:5]k^Am
kAmp=D@ %F6D52J[ 2 4@==286 @7 a_`h 3@C@F89 6G6?ED[ H2D AC6D6?E65 3J |2J@C #@? w2CC:D[ :?4=F5:?8 |@G:6D :? E96 !2C<[ }2E:@?2= }:89E ~FE[ 2?5 4@F?E=6DD 9@=:52J 6G6?ED]k^Am
kAm“%92?< J@F E@ E96 DE277 7@C 2== E92E J@F 5@ 7@C E96 4@>>F?:EJ[” 96 D2:5]k^Am
kAmxE H2D 2=D@ ?@E65[ G@=F?E66CD 2C6 DE:== ?66565 E@ 2DD:DE $2EFC52J’D s255J s2F89E6C {F2F[ 244@C5:?8 E@ 2DD:DE2?E 3@C@F89 >2?286C 2?5 D64C6E2CJ v2J=6 |2CE96CD]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.