A May 4 trial date has been set for a Gettysburg man who is alleged to have possessed and received child pornography.
U.S. Middle District of Pennsylvania Chief Magistrate Judge Susan E. Schwab set the date in a Feb. 26 order involving Daniel Lee Boose, a Gettysburg resident.
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