Gettysburg police are continuing to investigate a July 4 incident that attracted social media attention, Chief Robert Glenny said Thursday.
A widely-viewed video shows part of a fight in the area of Steinwehr Avenue and South Washington Street on a day when hundreds of openly armed visitors were there.
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