Increases in parking rates and fines prevent a tax hike in Gettysburg’s proposed 2020 budget, Borough Manager Charles Gable said.
Borough council members voted without dissent or extensive discussion Tuesday to authorize publication of the proposal.
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