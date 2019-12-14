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Kelly Lawver, Adams County clerk of courts, shows that the department is now on Facebook.

 Darryl Wheeler/Gettysburg Times

Facebook and Twitter are now in the toolbox of Adams County’s clerk of courts.

“We want to better communicate with our constituents,” Kelly Lawver said Wednesday.

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