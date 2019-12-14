Facebook and Twitter are now in the toolbox of Adams County’s clerk of courts.
“We want to better communicate with our constituents,” Kelly Lawver said Wednesday.
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