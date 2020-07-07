Many high school seniors planning to go to college rely on private scholarships to help them bridge the gap between the school’s price tag and what they and their families can afford to pay.
But more and more students are discovering their research into private funding sources may not be paying off.
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