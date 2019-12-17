Adams County detectives arrested three people “involved in using the internet to exploit children,” District Attorney Brian Sinnett alleged Monday in a news release.
Charges related to child pornography were filed against Ivy Mays of Thomasville, Juan Aguilar Jr. of New Oxford, and Luke Curry of Hanover, according to the release.
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