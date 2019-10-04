Cumberland Township departments presented preliminary budgets, accomplishments and capital projects during a Thursday workshop.
The session highlighted the “forecast” of the past, present and future of the township that officials have been regularly reviewing, according to Ben Thomas Jr., township manager.
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