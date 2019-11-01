Deborah Ann Stephens pleaded guilty Wednesday to third degree murder in the baseball bat bludgeoning of her her husband, James Stephens Jr.

In an order dated Thursday, Adams County Common Pleas Judge Thomas R. Campbell stated the plea is an open one, meaning it is up to the judge’s discretion in sentencing. However, it is a conditional one.

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