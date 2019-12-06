Borough officials as individuals have been dropped from downtown business owner Linda Atiyeh’s lawsuit against Gettysburg.
The suit alleges the borough discriminated against Atiyeh by changing reserved parking space rules.
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