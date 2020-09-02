Overdose Awareness Walk
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About 75 people took part in the second annual Overdose Awareness Walk held in Gettysburg on Monday. They began at the Adams County Courthouse and walked to the Gettysburg Area Recreation Park.

 Darryl Wheeler/Gettysburg Times

The walk from the courthouse to the Gettysburg Recreation Park is probably less than a mile.

The pain of the journey through life by a parent who has lost a son or daughter to the scourge of drug addiction never ends.

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