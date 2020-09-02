The walk from the courthouse to the Gettysburg Recreation Park is probably less than a mile.
The pain of the journey through life by a parent who has lost a son or daughter to the scourge of drug addiction never ends.
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