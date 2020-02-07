Ambulance dispatches and solar ordinances topped Liberty supervisors’ meeting agenda Tuesday.
To provide the quickest response, the Adams Regional Emergency Medical Services (AREMS) unit based at Fairfield Fire Company’s station is planning simultaneous ambulance dispatches with Emmitsburg’s Vigilant Hose Company for areas in Liberty Township and Carroll Valley Borough, according to Fairfield Fire Chief William Jacobs.
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