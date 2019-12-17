A Biglerville woman died and her son was treated for smoke inhalation following a weekend fire at her Diane Lane home.
Pennsylvania State Police said they are investigating the death of Barbara Trimmer, 79.
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