The fate of an events center located along Bullfrog Road is still up in the air after a Freedom Township Zoning Board meeting Wednesday.

The applicant and owner of the property, Alan D. Trider Revocable Trust, requested relief from the determination of the zoning officer regarding the denial of a zoning permit, according to Bernard Yannetti, a representative for Alan D. Trider Revocable Trust.

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