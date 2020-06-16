With parking revenues decimated by the pandemic, the Gettysburg Borough Council last week slashed its 2020 budget by $232,648.
The reduction reflects about two months of lost parking revenue, President Jake Schindel said.
kAm!2C<:?8 :?4@>6 :D 4C66A:?8 324< FA 3FE :D CF??:?8 2E 23@FE b_ A6C46?E @7 ?@C>2=[ @77:4:2=D D2:5] !2C<:?8 FDF2==J 244@F?ED 7@C 23@FE ad A6C46?E @7 E96 3@C@F89’D 86?6C2= 7F?5 3F586E] ~E96C D@FC46D[ DF49 2D 62C?65 :?4@>6 E2I6D[ 2C6 2=D@ 5@H? D92CA=J]k^Am
kAm“%96 3@C@F89 :D :? D@>6 D6C:@FD 64@?@>:4 ;6@A2C5J 96C6[” q@C@F89 |2?286C r92C=6D v23=6 D2:5]k^Am
kAm|F49 @7 E96 C65F4E:@? C6DF=ED 7C@> C65F4E:@?D :? D2=2C:6D 2?5 36?67:ED] %H@ 6>A=@J66D G@=F?E66C65 E@ 36 7FC=@F8965 H:E9 36?67:ED 3FE ?@ A2J] ~?6 :D :? E96 A@=:46 56A2CE>6?E 2?5 E96 @E96C :D :? E96 AF3=:4 H@C<D 56A2CE>6?E[ v23=6 D2:5]k^Am
kAm|@C6 DE277 C65F4E:@?D 2C6 A@DD:3=6[ v23=6 D2:5]k^Am
kAmq@C@F89 @77:4:2=D 92G6 J6E E@ 564:56 E96:C C6DA@?D6 E@ 2 C646?E 4@FCE @C56C E@ C69:C6 2 7:C65 A@=:46 @77:46C H9@> r9:67 #@36CE v=6??J 92D D2:5 96 5@6D ?@E H2?E E@ AFE E@ H@C< @? E96 DEC66E] %96 @C56C 4:E65 5F6 AC@46DD :DDF6D C6=2E65 E@ 2C3:EC2E:@?]k^Am
kAmp=D@[ 25>:?:DEC2E:G6 6>A=@J66D G@=F?E66C65 E@ :?4C62D6 E96:C 4@?EC:3FE:@? E@H2C5 E96:C 962=E9 :?DFC2?46 7C@> `` E@ a_ A6C46?E[ v23=6 D2:5]k^Am
kAmr@F?4:= >6>36CD 2AAC@G65 E96 3F586E 492?86 f\_[ 3FE >6>36C y@9? {2HG6C D2:5 96 G@E65 “H:E9 C6D6CG2E:@?D” 3642FD6 @7 E96 67764ED @? E96 DE277]k^Am
kAm%@ 96=A @77D6E A2C<:?8 4@DED 7@C 6>A=@J66D 2D D9@AD 2?5 C6DE2FC2?ED 368:? E@ C6@A6?[ E96 4@F?4:= H2D F?2?:>@FD :? 4FEE:?8 E96 4@DE @7 @?6 EJA6 @7 A2C<:?8 A6C>:E]k^Am
kAmp {@42= !C:G:=686 !6C>:E W{!!X H:== ?@H 4@DE Sad A6C >@?E9 :?DE625 @7 Sbd] {!!D 2==@H 9@=56CD E@ A2C< 2E 56D:8?2E65 `a\9@FC >6E6CD D6G6? 52JD 2 H66< 36EH66? e 2]>] 2?5 a 2]>] {!! >6E6CD 2C6 >2C<65 H:E9 2 5642= C6D6>3=:?8 E96 3@C@F89 7=28]k^Am
kAm%96 4@F?4:= 3682? E96 >66E:?8 H:E9 2 >@>6?E @7 D:=6?46 >2C<:?8 E96 C646?E 562E9 @7 C6D:56?E |:<6 $96DE@<] w6 H2D 2 7@C>6C 3@C@F89 A=2??:?8 4@>>:DD:@? >6>36C 2?5 7C6BF6?E DA62<6C 5FC:?8 E96 AF3=:4 4@>>6?E A@CE:@? @7 4@F?4:= >66E:?8D]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.