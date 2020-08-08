Apartments planned

A sketch presented during Wednesday’s East Berlin Borough Council meeting illustrates the latest concept for converting the former Nell’s supermarket building into apartments.

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Plans to develop apartments in the former Nell’s supermarket will undergo a slightly simplified approval process, the East Berlin Borough Council decided Wednesday.

The unanimous council nixed a recommendation made last week by the borough’s planning commission, which barely passed that body in a a 3-2 vote.

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