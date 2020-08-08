Plans to develop apartments in the former Nell’s supermarket will undergo a slightly simplified approval process, the East Berlin Borough Council decided Wednesday.
The unanimous council nixed a recommendation made last week by the borough’s planning commission, which barely passed that body in a a 3-2 vote.
kAm%96 A=2??6CD C64@>>6?565 H2:G:?8 E96 3@C@F89’D 7@C>2= =2?5 56G6=@A>6?E AC@46DD 2?5 C6A=24:?8 :E H:E9 2 3:?5:?8 5@4F>6?E “:?:E:2E65[ 4C62E65 2?5 6?24E65 3J @FC D@=:4:E@C 2?5 E96 2AA=:42?E’D 2EE@C?6JD]”k^Am
kAmx?DE625[ E96 4@F?4:= DEF4< H:E9 E96 3@C@F89’D DF35:G:D:@? 2?5 =2?5 56G6=@A>6?E @C5:?2?46[ H9:49 2==@HD 2DA64ED @7 E96 AC@46DD E@ 36 H2:G65] &?56C E92E AC@G:D:@?[ E96 4@F?4:= E@=5 56G6=@A6C tC:4 y@9?DE@? 96 42? D<:A 2 AC6=:>:?2CJ A=2? 2?5 8@ DEC2:89E E@ DF3>:EE:?8 2 AC@A@D65 7:?2= A=2?]k^Am
kAm%96 =2EE6C :D E@ :?4=F56 2 DA64:7:4 =:DE @7 ?@C>2==J C6BF:C65 5@4F>6?ED ?@E 36:?8 DF3>:EE65 3642FD6 E96J 2C6?’E C6=6G2?E E@ 2 AC@;64E :? 2? 2=C625J 6I:DE:?8 DECF4EFC6]k^Am
kAm%96 AC@A@D65 7:?2= A=2? H@F=5 92G6 E@ 36 2AAC@G65 3J E96 3@C@F89 A=2??:?8 4@>>:DD:@?[ G6EE65 3J p52>D r@F?EJ A=2??:?8 @77:4:2=D[ C6G:6H65 3J E96 3@C@F89’D 2EE@C?6J[ 2?5 7:?2==J G@E65 @? 3J E96 4@F?4:=] y@9?D@? :D 2=D@ E@ 4@?DF=E H:E9 2? 25 9@4 4@>>:EE66 @7 ?6:893@CD 2?5 @77:4:2=D C682C5:?8 E96 AC@;64E’D 6IE6C:@C 2AA62C2?46]k^Am
kAm(@C< E@ 4C62E6 FA E@ bg 2A2CE>6?ED @C 4@?5@>:?:F> F?:ED 7@C A6@A=6 2E =62DE dd J62CD @=5 4@F=5 368:? 2D D@@? 2D s646>36C[ y@9?DE@? D2:5]k^Am
kAm%96 4@?46AE 7@C E96 bd[___\DBF2C6\7@@E 3F:=5:?8 2E cah (] z:?8 $E] 92D 492?865 D:?46 =2DE >@?E9[ H96? E96 3@C@F89 K@?:?8 962C:?8 3@2C5 W+wqX 8C2?E65 2 ?66565 DA64:2= 6I46AE:@?[ y@9?DE@? D2:5]k^Am
kAmx?DE625 @7 2 72=D6 A2C2A6E H2== E@ 4C62E6 E96 :==FD:@? @7 2 D64@?5 DE@CJ @? A@CE:@?D @7 E96 3F:=5:?8[ E96 :562 :D ?@H E@ 3F:=5 2 C62= D64@?5 DE@CJ :? D@>6 2C62D[ 96 D2:5]k^Am
kAm%96 2C62 724:?8 z:?8 $EC66E H@F=5 =@@< =:<6 E9C66 @C 7@FC 9@FD6D[ y@9?DE@? D2:5] |2<:?8 E96 “6J6D@C6” 3F:=5:?8 =@@< “9:DE@C:4” H@F=5 96=A :E 7:E :?E@ E96 ?6:893@C9@@5[ 96 D2:5]k^Am
kAm!=2?D DE:== 42== 7@C 4C62E:@? @7 2? @A6? 4@FCEJ2C5 :? E96 >:55=6 @7 E96 3F:=5:?8[ H9:49 H@F=5 36 5:G:565 :?E@ @?6\ 2?5 EH@\365C@@> 2A2CE>6?ED :? E96 `[___\DBF2C6\7@@E C2?86[ y@9?DE@? D2:5]k^Am
kAmp b_\3J\be\7@@E 255:E:@? :D DE:== AC@A@D65 E@ 4@G6C A2CE @7 E96 6I:DE:?8 C62C =@25:?8 2C62 2=@?8 }@CE9 pG6?F6[ 96 D2:5]k^Am
kAm!=2?D 42== 7@C >2:?E2:?:?8 E96 EC277:4 7=@H @7 E96 6I:DE:?8 A2C<:?8 =@E[ H9:49 6I4665D 2A2CE>6?E A2C<:?8 C6BF:C6>6?ED 2?5 :D E@ C646:G6 6?92?465 =:89E:?8 2?5 =2?5D42A:?8[ y@9?DE@? D2:5]k^Am
kAmy@9?DE@? C6BF6DE65 “C6=:67” 7C@> E96 ?@C>2= 2AAC@G2= AC@46DD E@ D2G6 >@?6J 2?5 2G@:5 “>@?E9D 2?5 >@?E9D” @7 >66E:?8D[ 96 D2:5]k^Am
kAmy@9?DE@? H2D ECJ:?8 E@ 2G@:5 2 ?@C>2= “4@DE @7 5@:?8 3FD:?6DD” 7@C 56G6=@A6CD[ D2:5 A=2??:?8 4@>>:DD:@? >6>36C (2=E v6:86C[ 2? 2C49:E64E H:E9 564256D @7 6IA6C:6?46] w6 G@E65 282:?DE E96 A=2??6CD’ C64@>>6?52E:@? 2=@?8 H:E9 s2G:5 |6:I?6C[ H9@ D6CG6D @? 3@E9 E96 A=2??:?8 4@>>:DD:@? 2?5 4@F?4:=]k^Am
kAmp32?5@?:?8 E96 @C5:?2?46’D AC@E@4@=D 2?5 4C62E:?8 “2 4@>A=:42E65 ?6H C@25” E@ 2AAC@G2= 7@C ;FDE @?6 56G6=@A6C H@F=5 D6E 2 AC64656?E 2?5 A@D6 “7:?2?4:2= 2?5 =682= C:D< E@ E96 3@C@F89 5@H?DEC62>[” v6:86C D2:5]k^Am
kAm“(6 5@?’E H2?E E@ 5@ 2 3=2?<6E H2:G6C[” D2:5 |2EE q2EE6CD3J[ E96 3@C@F89’D 2EE@C?6J]k^Am
kAm“(6 92G6 2 A=2??:?8 AC@46DD 7@C 2 C62D@?[” D2:5 4@F?4:= >6>36C p??6 v6:86C[ H9@ 2=D@ 6IAC6DD65 DFAA@CE 7@C E96 AC@A@D2=] %96 v6:86CD 2C6 DA@FD6D]k^Am
kAmpD 2 “4@>AC@>:D6[” 4@F?4:= >6>36C y2>6D {6'2? @776C65 E96 >@E:@? E92E A2DD65]k^Am
kAm~FED:56 E96 >66E:?8[ y@9?DE@? D2:5 96 H2D “D2E:D7:65” H:E9 E96 AC@465FC6 AC@A@D65 3J {6'2?]k^Am
kAmy2? w@77>2?[ H9@D6 9@>6 =@@<D :?E@ E96 A2C<:?8 =@E[ 6IAC6DD65 DFAA@CE 7@C >2:?E2:?:?8 2 7@C>2= AC@46DD 2?5 A2CE:4F=2C=J H6=4@>65 E96 C6G:6H 3J 4@F?EJ A=2??:?8 @77:4:2=D[ 42==:?8 :E “;FDE :?G2=F23=6]” pD 5FC:?8 yF=J’D +wq >66E:?8[ D96 42==65 @? E96 3@C@F89 E@ FD6 2== 2G2:=23=6 E@@=D E@ 2G@:5 H92E D96 42==65 A2DE 6CC@CD @? E96 }6==’D D:E6[ DF49 2D E96 C2K:?8 @7 9:DE@C:4 9@>6D]k^Am
kAm!C@A@D:?8 E96 AC@;64E :D qty '6?EFC6 x?G6DE>6?ED[ C6AC6D6?E65 @H?6C y@9?DE@?[ 2 A=2??:?8 2?5 56G6=@A>6?E 6?8:?66C] w:D 7:C>[ y@9?DE@? U2>Aj pDD@4:2E6D[ :D 32D65 :? *@C<] w6 92D 366? :?G@=G65 :? p52>D r@F?EJ AC@;64ED :?4=F5:?8 E96 w2>AE@? w6:89ED 56G6=@A>6?E ?@E 72C 7C@> t2DE q6C=:?[ 96 D2:5]k^Am
kAmpD<65 H96E96C E96 AC@;64E 92D 2 ?2>6[ y@9?DE@? D2:5 ?@?6 92D 366? 49@D6?[ 3FE 96 H@F=5 4@?D:56C “9:DE@C:4” DF886DE:@?D]k^Am
kAmr@F?4:= !C6D:56?E #@36CE2 %62= ;@<:?8=J @776C65 “*6 ~=56 }6==’D qF:=5:?8[” AC@>AE:?8 =2F89D]k^Am
kAmp 5@K6? @C D@ A6@A=6 H6C6 :? E96 2F5:6?46] !2CE:4:A2?ED H6C6 >2D<65 2?5 D62ED H6C6 72C 2A2CE]k^Am
kAm%96 >66E:?8 E@@< A=246 :? E96 82C286 @7 E96 3@C@F89 3F:=5:?8 H:E9 5@@CD C2:D65[ :?4C62D:?8 G6?E:=2E:@? 2?5 25>:EE:?8 E96 D@F?5D @7 3:C5D]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.