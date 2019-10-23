The Gettysburg Area Recreation Authority (GARA) hired Erin Peddigree on Monday as its new executive director.
Peddigree will begin on Nov. 4, filling the position vacated by Jackie Dwyer.
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