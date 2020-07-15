Efficiency apartments may be developed at a Gettysburg motel, Director of Planning, Zoning, and Code Enforcement Carly Marshall told the borough council Monday.
Zoning ordinance changes to facilitate apartment conversions are being proposed by the owner of President Inn & Suites, 606 York St., Marshall said.
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