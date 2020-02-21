A federal grand jury indicted a Gettysburg borough resident Wednesday on child pornography charges.
The indictment alleges Daniel Boose, 37, received and possessed images of child pornography, U.S. Attorney for the Middle District of Pennsylvania David Freed announced Thursday.
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