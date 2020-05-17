Editor, Gettysburg Times,
An article in May 30 Gettysburg Times stated that Gettysburg School District is considering three new jobs: school resource officer,
kAm9:89 D49@@= 562? @7 DEF56?ED[ 2?5 3692G:@C 2?2=JDEi E@ AC@G:56 7@C D276EJ^D64FC:EJ 2?5 3692G:@C :?DECF4E:@?[ E@ AC6G6?E AC@3=6>D[ 2?5 7@C D49@@= D276EJ]k^Am
kAmq67@C6 E96D6 A@D:E:@?D 86E q@2C5 2AAC@G2=[ E96J ?665 E@ 4964< @? DE2E6 7F?5:?8 2>@F?E E@ 36 C646:G65] }@ 3F586E @C ;@3 2AAC@G2= D9@F=5 36 A2DD65 367@C6 E9:D]k^Am
kAm%9:D :D 6DA64:2==J :>A@CE2?E :? a_a_[ 5F6 E@ r@':5\`h] $49@@=D >2J 92G6 56=2J65 @A6?:?8D[ >2?J A6@A=6 92G6 =@DE @C =@H6C65 :?4@>6D 2?5 92G6 564C62D65 23:=:EJ E@ A2J C6?E[ >@CE8286[ C62= 6DE2E6 D49@@= E2I6D]k^Am
kAmx 28C66 H:E9 $49@@= $276EJ[ 2?5 8:G:?8 DEF56?ED E96 36DE 65F42E:@? 7@C 36EE6C =:76 @AA@CEF?:E:6D[ 3FE 7F?5:?8 >FDE 4@>6 E9C@F89 :?4C62D65 DE2E6 7F?5:?8[ @C 6=D6H96C6]k^Am
kAm%96 C6DA@?D:3:=:EJ E@ A2J 7@C E96D6 :?4C62D65 6IA6?D6D >FDE 36 D92C65 3J 6G6CJ@?6[ ?@E ;FDE H:E9 9@>6@H?6C D49@@= E2I6D[ H9:49 :D 8C@DD=J F?72:C]k^Am
kAmxE’D E:>6 @FC !6??DJ=G2?:2 =68:D=2E@CD 2?5 8@G6C?@C DE6A FA E@ E96 A=2E6[ 2?5 E2<6 E96 3FC56? @7 D49@@= 6IA6?D6D 2H2J 7C@> 9@>6@H?6CD] !6??DJ=G2?:2 :D :? E96 E@A `_ $E2E6D H:E9 9:896DE 9@>6@H?6C D49@@= E2I6D]k^Am
kAmr@DED 92G6 2=D@ :?4C62D65 5F6 E@ D@4:6E2= 492?86D E92E 2C6 ?@H :?4=F5:?8 >62=D[ D@4:2= D6CG:46D[ A@=:46 2?5 3692G:@C DA64:2=:DED E@ ?2>6 2 76H] %9:D DA64:2= C6DA@?D:3:=:EJ >FDE 36 D92C65 3J 2==] p?5[ 4J36C 2?5 492CE6C D49@@= C6\:>3FCD6>6?E >FDE ?@E 6I4665 E92E @7 AF3=:4 D49@@= DEF56?ED]k^Am
kAm$49@@= 6IA6?D6D 2C6 4@>A=:42E65 2?5 42?’E 36 562=E H:E9 :? c__ H@C5D[ 3FE !p {68:D=2E:@? >FDE A2DD =2HD E@ C6=:6G6 9@>6@H?6CD @7 $49@@= 7:?2?4:2= 3FC56?[ 2?5 7:?5 E96 >@?6J 6=D6H96C6[ DF49 2D 4=@D:?8 =@@A9@=6D]k^Am
kAm|2C< q6C8 Wa^`h^`hXC6A@CE65 “E96 p5>:?:DEC2E:@? D2JD !6??DJ=G2?:2 H@F=5 D2G6 @G6C Sg_ >:==:@? 3J 4=2>A:?8 5@H? @? 3FD:?6DD6D E92E 7F??6= C6G6?F6 E@ DF3D:5:2C:6D :? A=246D H:E9@FE 4@CA@C2E6 E2I6D]Qk^Am
kAm%9:D 2==@HD D@>6 3FD:?6DD E@ 2G@:5 D@>6 E2I6D[ H9:49 56AC:G6D !6??DJ=G2?:2 @FE @7 3:==:@?D @7 E2I 5@==2CD] |@C6 E92? a_ $E2E6D 92G6 A2DD65 =2HD E92E AC6G6?E E9:D]k^Am
kAm!6??DJ=G2?:2 =68:D=2E@CD >FDE DE@A 42E6C:?8 E@ E96 =2C86C 4:E:6D[ 2?5 4=@D6 =@@A9@=6D[ 6=:>:?2E6 9@>6@H?6C D49@@= E2I[ 6?24E 2 D49@@= E2I A2:5 6BF2==J 3J 6G6CJ@?6[ C2:D6 7F== A6?D:@? C6E:C6>6?E 286 7@C r@==686D U2>Aj p5>:?:DEC2E:@? H9@ 86E E96 3F=< @7 A6?D:@? >@?6J] pAAC@I:>2E6=J bb A6C46?E @7 D49@@= 3F586ED 8@ E@ A6?D:@?Dj 9:89 A6?D:@?D 2C6 E96 C62D@? 4@==686D 92G6 E@ C2:D6 EF:E:@?]k^Am
kAmx C6DA64E E62496CD[ 2?5 x’> 7@C A6?D:@?D] w@H6G6C A6?D:@?D 7@C 25>:?DEC2E@CD >FDE 36 96=5 :? 4964<]k^Am
kAm*6D[ 65F42E6 DEF56?ED :? 2 D276 6?G:C@?>6?E[ 3FE 5@?’E 32?<CFAE 9@>6@H?6CD E@ 5@ :E]k^Am
kAmkDEC@?8m}2?4J %2J=@C[k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mv6EEJD3FC8k^DEC@?8mk^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.