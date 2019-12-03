Donald Trump's swamp is where integrity goes to die, including members of Congress who have attempted to divert attention from the facts offered in the Impeachment Inquiry.
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