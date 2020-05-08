As employers, this pandemic has forced many of us to make heart-breaking decisions regarding temporarily furloughing or permanently laying off employees who under any other circumstance we would never have considered letting go. The coronavirus has divided the business world into essential and non-essential operations and it has also forced many businesses and organizations to determine who their essential personnel are and if they should hold on to them during a bleak financial time period.
I would contend that under every circumstance our first responders, including healthcare workers, emergency medical technicians (EMT), police and fire departments, are essential to our community right now and always. Everywhere else in this country, communities are honoring first responders, including the doctors, nurses, police, EMTs, firefighters, etc. Let’s put it out there very plainly, the Gettysburg Police Department and its full-time officers are very essential and we need them to maintain our great community. Whether the borough manager wants to deny it or not, there are currently discussions taking place with borough administration and borough council that would have borough police officers furloughed through the end of 2020.
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Harry Hartman is the publisher of the Gettysburg Times. Contact him at
hhartman@gettysburgtimes.com or 717-253-9403.
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