We are what we eat, and that’s important to remember when people go hungry or can’t eat diverse foods.
In many parts of the U.S., home gardens are ornamental or hobbies, but in Nicaragua gardens are a vital source of nutrition and health which is otherwise unavailable.
kAmpD @?6 @7 >2?J AC@8C2>D[ v6EEJD3FC8’D D:DE6C 4:EJ AC@;64E :? {6@?[ }:42C28F2[ DFAA@CED D:I 4@==686 DEF56?ED :? E6249:?8 D49@@= 49:=5C6? 2?5 E96:C A2C6?ED 9@H E@ A=2?E 2?5 42C6 7@C G686E23=6D] !C@;64E v6EEJD3FC8 {6@? W!v{X AC@G:56D 2 D>2== DE:A6?5 7@C EC2G6=[ E@@=D[ 76CE:=:K6C 2?5 D665 7@C E96 82C56?D] %96 DEF56?ED ?@H H@C< H:E9 7:G6 FC32? D49@@=D E92E 92G6 3:@:?E6?D:G6 82C56? 365D @? E96:C AC@A6CE:6D]k^Am
kAm~?6 @7 E96D6 D49@@=D[ D6CG:?8 49:=5C6? H:E9 5:D23:=:E:6D[ 92D a_ 82C56? 365D :? 2? 2C62 E96 D:K6 @7 2 7@@E32== 7:6=5 E@ AC@G:56 2 >@C6 32=2?465 5:6E 7@C 2== E96:C J@F?8DE6CD]k^Am
kAm%96 3:@:?E6?D:G6 >6E9@5 :D DEC2:89E7@CH2C5 2?5 D:>A=6[ E96C67@C6 A6C764E 7@C 72>:=:6D 2?5 D49@@=D :? }:42C28F2] %96 :?E6?E :D E@ >2I:>:K6 D>2== 2C62D E@ AC@5F46 7@@5[ D:?46 >@DE 72>:=:6D :? }:42C28F2 5@?’E @H? >F49 =2?5]k^Am
kAm%96 >6E9@5 6>A92D:K6D 8C@H:?8 D@:= >@C6 E92? 8C@H:?8 A=2?ED[ D:?46 @?46 E96 D@:= :D :? 8@@5 D92A6 2=>@DE 2?J =@42= G686E23=6 8C@HD :? 2 EC@A:42= 4=:>6]k^Am
kAm%96 4CF4:2= A2CE :D E@ 5@F3=6\5:8 EH@ 7=2E D9@G6= 9625D 566A :?E@ E96 8C@F?5[ 3C62<:?8 FA E96 D@:= H9:=6 >:I:?8 :? 76CE:=:K6C] %96 A=2?E 365D 92G6 2 H:5E9 DF49 E92E E96 >:55=6 :D C624965 7C@> 6:E96C D:56[ D@ E96C6 :D ?@ EC2>A:?8 @? E96 A=2?ED E96>D6=G6D H96? H665:?8]k^Am
kAmrC@A C@E2E:@? :D AC24E:465 7@C 6G6? @?6 A=2?E 365[ D@ D@:= :D ?@E FD65 FA @C 3FC?E @FE] pD A2CE @7 E96 E6249:?8[ E96C6 2C6 =6DD@?D :? 4@>A@DE:?8 2?5 ?2EFC2= AC@E64E:@?D 282:?DE A6DED 2?5 >@=5D]k^Am
kAmu@C !v{’D AC@8C2>[ 2? :>A@CE2?E 4@>A@?6?E :D ?FEC:E:@? 2?5 2 5:G6CD:7:65 5:6E] |2?J A2C6?ED 2?5 D49@@=E62496CD 9@?6DE=J 5@?’E <?@H E96:C 49:=5C6? ?665 G:E2>:?D 2?5 >:?6C2=D E@ 56G6=@A]k^Am
kAmx>A@G6C:D965 72>:=:6D :? }:42C28F2 @7E6? 42??@E 277@C5 E@ 3FJ >2?J G686E23=6D 2?5 C6=J @?=J @? DE2A=6 7@@5D DF49 2D E@CE:==2D[ C:46 2?5 362?D] %96 3:@:?E6?D:G6 82C56?D !v{ DFAA@CED 2C6 C62= H@C=5 6I2>A=6D @7 H2JD :? H9:49 A6@A=6 42? 364@>6 D6=7\C6=:2?E :? 9@H 2?5 H92E E96J 62E] t5F42E:@? 23@FE E92E :D 4CF4:2= E@ DF446DD]k^Am
kAmyFDE 367@C6 r9C:DE>2D[ !v{ 9@DE65 2 H@C<D9@A H:E9 `_ 5:776C6?E 8C@FAD 2?5 `e A2CE:4:A2?ED E@ 46CE:7J E96> 2D EC2:?6CD :? 3:@:?E6?D:G6 >6E9@5D] !2?56>:4 AC642FE:@?D H6C6 E2<6?[ 3FE r~'xs\`h :D =6DD AC6G2=6?E :? }:42C28F2 4@>A2C65 E@ E96 &]$]k^Am
kAm%96 H@C<D9@A 2=E6C?2E65 36EH66? DH62EJ 82C56? H@C< 2?5 4=2DD6D @? E@A:4D DF49 2D A6DE 4@?EC@=[ D665 D2G:?8 2?5 D@=2C 7@@5 5CJ:?8] tG6CJ@?6 62C?65 E96:C 46CE:7:42E6[ H9:49 6DA64:2==J 7@C E96 4@==686 DEF56?ED :? !v{’D AC@8C2> H:== AC@G6 FD67F= :? =@@<:?8 7@C ;@3D]k^Am
kAm|@DE :>A@CE2?E=J[ 6G6CJ@?6 =67E <?@H:?8 >@C6 23@FE AC@G:5:?8 72>:=:6D H:E9 2 962=E9J 2?5 5:G6CD6 32D6 @7 7@@5 2E >:?:>2= 4@DE] pD D:>A=6 2D E92E >:89E D@F?5[ :E >62?D 2 =@E H96? E2F89E E@ @E96CD]k^Am
kAm%96 @=5 D2J:?8 @7 9@H :E’D 36EE6C E@ E6249 2 >2? W@C H@>2?X E@ 7:D9 C2E96C E92? E@ ;FDE 8:G6 2H2J 2 7:D9 :D 2 D@=:5 32D:D 7@C E96 D2>6 2AAC@249 E@ 9@>6 82C56?:?8 2?5 962=E9J 62E:?8 :? }:42C28F2]k^Am
Greg Bowles is the current director for Project Gettysburg Leon, the sister city program between Gettysburg and the country of Nicaragua that was founded in 1986.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.