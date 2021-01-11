We are what we eat, and that’s important to remember when people go hungry or can’t eat diverse foods.

In many parts of the U.S., home gardens are ornamental or hobbies, but in Nicaragua gardens are a vital source of nutrition and health which is otherwise unavailable.

Greg Bowles is the current director for Project Gettysburg Leon, the sister city program between Gettysburg and the country of Nicaragua that was founded in 1986.

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.