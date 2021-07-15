There is a massive recall underway for a popular CPAP unit, affecting sleep apnea patients nationwide. If you or a loved one is affected, I’d like to offer advice and an alternate solution, to help you make an informed decision about your continued treatment.

Sleep apnea is a condition, diagnosed by a physician. A Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) machine, with a mask patients wear while sleeping, is how many patients manage their sleep apnea.

Dr. Rita Tempel is an accredited member of the American Academy of Cosmetic Dentistry and owner of Gettysburg Smiles Cosmetic & Family Dentistry as well as a diplomate of the American Board of Dental Sleep Medicine and owner of Sweet Dreams Gettysburg, 2018 York Road, Gettysburg. For more information, visit GettysburgSmiles.com, follow @ritatempeldds on Instagram or like her Facebook page @Gettysburgsmiles or call 717-339-0033.

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