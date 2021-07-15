There is a massive recall underway for a popular CPAP unit, affecting sleep apnea patients nationwide. If you or a loved one is affected, I’d like to offer advice and an alternate solution, to help you make an informed decision about your continued treatment.
Sleep apnea is a condition, diagnosed by a physician. A Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) machine, with a mask patients wear while sleeping, is how many patients manage their sleep apnea.
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Dr. Rita Tempel is an accredited member of the American Academy of Cosmetic Dentistry and owner of Gettysburg Smiles Cosmetic & Family Dentistry as well as a diplomate of the American Board of Dental Sleep Medicine and owner of Sweet Dreams Gettysburg, 2018 York Road, Gettysburg. For more information, visit GettysburgSmiles.com, follow @ritatempeldds on Instagram or like her Facebook page @Gettysburgsmiles or call 717-339-0033.
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