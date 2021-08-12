Think about the worst thing you’ve ever done. Really. Pause there for a moment, and then you’ll see where I’m going with this.

The quote, “Each of us is more than the worst thing we’ve ever done” by Bryan Stevenson is a quote that our partners at the PA CareerLink South Central Reentry Program operates under. We all deserve the opportunity to utilize our best skills and talents despite our worst mistake.

Robin Fitzpatrick is president of Adams Economic Alliance, which comprises three organizations: The Adams County Economic Development Corporation (ACEDC), the Adams County Industrial Development Authority (ACIDA) and the Adams County General Authority (ACGA). For more information, see adamsalliance.org, or follow us on Twitter (@AdamsAlliance), Facebook (Facebook.com/AdamsAlliance) and LinkedIn (Adams Economic Alliance).

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