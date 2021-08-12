Think about the worst thing you’ve ever done. Really. Pause there for a moment, and then you’ll see where I’m going with this.
The quote, “Each of us is more than the worst thing we’ve ever done” by Bryan Stevenson is a quote that our partners at the PA CareerLink South Central Reentry Program operates under. We all deserve the opportunity to utilize our best skills and talents despite our worst mistake.
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