The Gettysburg Walking Club will meet on Tuesday, Sept. 15 at 10 a.m. at Carroll Valley Park to walk. Anyone who wishes may bring a bag lunch to eat at 11 a.m. at the pavilion.
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