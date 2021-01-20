The U.S. Department of Agriculture (USDA) is making available $12 million for use in making payments to forest landowners with land enrolled in the Conservation Reserve Program (CRP) in exchange for their implementing healthy forest management practices, according to a USDA release.
Existing CRP participants can now sign up for the Forest Management Incentive (FMI), which provides financial incentives to landowners with land in CRP to encourage proper tree thinning and other practices, the release reads.
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