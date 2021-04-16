Gettysburg National Military Park (GNMP) is preparing to conduct a prescribed fire on April 17-18, weather permitting.
The park plans to burn portions of the west slope of Little Round Top, 52 acres, and the Munshower field, 36 acres, immediately north of Little Round Top, according to a GNMP release.
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