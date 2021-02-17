Pella Corporation was ranked among the top manufacturers on Forbes’ list of America’s Best Large Employers for 2021, according to a Pella release.
“This recognition is a clear indication that our commitment to a caring culture is impactful. Our team members shape the future of our organization, and our continued success rests on the ability to attract and retain the most talented people. That is why we will continue to support and implement initiatives that make Pella a great place to work,” said John Bollman, chief human resources officer, Pella Corporation.
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