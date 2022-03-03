Bermudian Springs High School recently released the names of the students who achieved honor roll status during the second marking period.
Grade 9
Distinguished Honor Roll: Lauren Marie Bledsoe, Kimberly Susan Claeys, Janhia Mayte Flores, Leah Joellee Groft, Avery Kennedy Hawk, Riley Ashlynn Hoffheins, Adrian Zachary Karras, Livia Grace Lighty, Mikaela Lee Simpson, Reagan Anthony Smith, Aliza Paige Staub, Liam Jacob Zepp
Honor Roll: Lizbeth Acosta Garduno, Raine Maya Bechtel, Victoria Hallie Bross, Kahlan Eve Carlson, Gianna Susan Carrion, Brianna Rose Coffee, Haleigh Noelle Cribbs, Reece Emerson Daniels, Kiefer Bowan David, Roman Jase Diaz, Lorin Hope Dupert, Mitchell Edward Eaton, Scott Patrick Flanagan, Ian Lucas Frantz, Derek Raymond Freeman, Aida Garcia-Zuniga, Jack Thomas Gautsch, Olivia Ciera Gray, Aryanna Mae Green, Clayton Scott Hackman, Jacob Kenneth Hamm, Owen Kristopher Hickok, Teagan Grace Hinkle, Zachary Karl Kauffman, Emily Lynn Keckler, Natily Ann Keckler, Jacob Andrew Keller, Audrey Lee Kuntz, Sawyer Blake Martin, Ella Grace Means, Isaac Edward Lee Melendez, Abram Joshua Montes De Oca, Brock Carl Myers, Caden Allen Nye, Lucy Enright Peters, Amari Rose Pettaway, Lydia Adelaide Rill, Nicholas Claude Rose, Jay Allen Rotharmel, Ella Marie Somerville, Anderson Carter Squires, Zackery Garett Thomas, John Elijah Tramazzo, Myka Faith Walker, Daniel Ethan Weikert, Gabrielle Savannah Wolf, Michael Gabriel Zito
Grade 10
Distinguished Honor Roll: Taylor Grace Botterbusch, Liam Henry Cook, Sara Catherine Earp, Milon Stephen Eaton, Rebecca Ann Ebersole, Brooke Morgan Everett, Brandon Scott Eyster, Amelia Kay Gerringer, Greta Haley, Molly Jane Karom, Jordyn Elizabeth Keffer, Nadalie Alexis King, Samantha Lynn King, Colby Lee Kyzer, Caden Trone Lau, Trace Daniel Livelsberger, Heyla Mae Martin, Hayden Luke Metzger, Fallon Haverly Miller, Kyla Paige Nickey, Austin Striker Reinert, Charles Eugene Sleeger, Elias Michael Snyder, Ivy Elizabeth Steel, Jonathan Thomas Steel, Cole Stuart, Shelby Grace Tuckey, Aaron Richard Weigle, Ethan Marcus Young
Honor Roll: Jordan Savannah Below, Ella Grace Benzel, Tyson Chaz Carpenter, Eva Michelle Chronister, Jayden Lee Coplon, Isabella Grace DeVita, Veronica Marie Dillon, James Garrett Downey, Alan Alberto Felipe, Abigail Elizabeth Foreman, Hazel Marie Gembe, Landon Adam Graybill, Chelsea Taylor Hagan, Jakson Alexander Keffer, Mason Charles Krout, Dylan Scott Lambert, Mitchell Paul McClintic, Hannah Mae Metzger, Hunter Lakota Minck, Rebekah Marie Myford, Melissa Ann Marie Neth, Clarissa Renee Prosser, Marissa Autumn Riley, Marc Thomas Sassani, Keira Elizabeth Shaffer, Isaiah Luke Shank, Ethan Paul Shearer, Evan Willis Shearer, Valarie Annamae Starner, Leah Elizabeth Talkington, Anthony Nicholas Williams, Haylee Elaine Willow, Derrick James Wilson, Yuliana Zuniga-Gonzalez
Grade 11
Distinguished Honor Roll: Melanie Nicole Beall, Emma Ann Daniels, Ryan Thomas Durbin, Katherine Marie Elliott, James Edward Godfrey, Andrea Katherine Guiher, Rose Albanie Guillemette, Autumn Mckenzie Kuhn, Fremont Robert Kuntz, Kendall Ryleigh McDannell, Gema Guadalupe Morales, Amelia Katherine Peters, Colby Keith Showers, Jacob Charles Simpson, Ashley Michael Stormes, Lucas Christopher Zepp
Honor Roll: Allyson Jade Avery, Allison Beth Bergmann, Rachel Irene Chapman, Caleb Matthew Fowler, Leigha Catherine Fritz, Meadow Rae Gaines, Bailey Michael Green, Tyler Andrew Jacobs, Alivia Kerynn Jacobs-Christian, Andrew Albert Karabinos, Sarah Irene Keller, Madison Mae Kuhn, Cooper James Laughman, Parker Reed Lighty, Bryce Lane Martin, Braylin Frances Mayne, Samir Ali Osman, Emma Marie Patton, Abigail Rose Pittman, Jolene Louise Riley, Abigail Elizabeth Rose, Montana Walter Speelman, Dylan Michael Sunday, Jude Levine Tayler, Leslie Torres, Kelly Mae Yost, Samuel Colvin Youker
Grade 12
Distinguished Honor Roll: Kobe Alan Althoff, Alexandra Hope Aungst, Ethan John Beachy, Leah Elizabeth Bealmear, Trey James Bross, Evan Tyler Cashman, Hannah Elizabeth Chenault, Connor Daniel Deah, Hailey Lauren Dermota, Hannah Rose Fletcher, Katelyn Ann Garback, Tazaran Daniel Grifo, Andon Robert Hawk, Aaron Curtis Hickok, Maya Nicole Kemper, Ethan Matthew King, Caroline Trone Lau, Samuel Wythe Leppo, Ty Michael Livelsberger, Bridget Marie Markle, Lahanna Rose Means, Ainsley Maredith Miller, Connor Cole Mummert, Victoria Jeanne Murren, Abby Leigh Myers, Brady Steven Myers, Amber Shea Nickey, Kayla Leann Ostriche, Natalie Grace Patton, Lillian Marie Peters, Chloe Ann Plesic, Alyssa Ann Powell, Mahrlee Kae Elizabeth Querry, Jillian Ruth Reames, Madison Leeanne Reever, Abbigail Marie Robinson, Leslie Elizabeth Scott, Lucas Khristian Snyder, Brady Allen Spangler, Taylor Leeann Stockham, Haley Cierra Yacoviello-Andrus
Honor Roll: Jaxson Cael Bloom, Isabella Gilda Bobe’, Leala Kate Borror, Corbin Wayne Byers, Zachary Andrew Deah, Jonathan Lee Dickerson, Nicholas David Erdman, Rebekah Ruth Gerringer, Aaron Nevaeh Harman, Emma Kate Heinemann, Francine Kellie Hess, Megan Nicole Huntington, Cynthia Janelle Jimenez-Vazquez, Caitlyn Nicole Kern, Aubrey Anne King, Brynn Ann Kline, Kyle Taylor Kuykendall, Lillian Reese LaBure, Owen Riley Lochbaum, Alondra Yastine LuaCampos, Angelina Marcela Marcos Pascual, Riley Paige Marines, Camrynn Kay McMillan, Madison Lee Messinger, Dylan Daniel Myers, Jaelene Elanise Negron, Ryleigh Elizabeth Nelson, Bailey Olivia Oehmig, Jacob Richard Ohrum, Marilis Pares Acosta, Delaney Renee Smith, Mason Isaiah Smith, Paige Danielle Speelman, Aida Lee Sponseller, Carter James Stuart, Savannah Hope Wasielevski, Jory Lee Willow, Alison Marie Wolf, Ashlyn Elizabeth Wolfe
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