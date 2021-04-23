Bermudian Springs Middle School released the names of students who achieved honor roll status for the third marking period.
Grade 5
Distinguished Honor Roll: Jack Andrew Biles, Evan Michael Botterbusch, Dylan Erik Bowersox, Paisley Erin Boyer, Benjamin Peter Felipe, Cameron Ronald Hackman, Jackson James Haines, Gracie May Harder, Landon Matthew Ingram, Riley Elizabeth Jackson, Mari-jane Marie-ann Jones, Tyler Douglas Kunkel, Caidyn Mathew Laughman, Collin Michael Lowry, Jake Ryder McCauslin, Layton Allen McCauslin, Ava Almena Genevieve Muminovic, Kara Faye Mundis, Brynna Noel Nelson, Izabella Camryn Nye, Makayla Grace Palmer, Evelyn Dee Peters, Claire Adele Plumley, Mackenzie Ann Price, Guillermo Rosas Flores, Vincent James Ruggerie, Paxton Jared Selby, Aidyn Nowell Shelton, Sophie Grace Staub, Kierstyn Michelle Thomas, Griffin Larue Wire, Aurora Cameo Wood, Ella Cayce Zeltwanger
Honor Roll: Riley Quinn Below, Juel Almaree Carpenter, Carlos Adrian Cervantes, Emma Grace Chubb, Micah Terry Danner, Kadin Anton Enrique, Ravyn Wynter Ensor, Liliana Guadalupe Felipe, Jesus Angel Felipe-Sanchez, Brodie Mathew Ferrebee, Blake Allan Flowers, Eleanor Rose Goldhahn, Aidan Carlos Gonzalez, Lexi Hope Grim, Tristan James Groft, Lily Grace Hann, Hannah Raelyn James, Gabriella Paige Kuhn, Kailee Amirra Lener, Parker Louis Marchi, Gabriella Marie Mowery, Carson Dane Myers, Corrin Marie Newcomer, Makayla Ann Reese, Cheyenne Kay Reilly, Lily Mae Shafer, Levi Joseph Smith, Noah Daniel Smith, Kaitlyn Aurora Toti, Veronica Marie Weigle
Grade 6
Distinguished Honor Roll: Kaylee Emma Ahlers, Blaise Robert Alackness, Aubree Lynn Berwager, Emerson Jade Boyer, Emily Calderon-Jimenez, Catalina Rose Carrolus, Destiny Brook Eger, Ashlynn Renee Ensor, Alexis Dianne Everett, Alexis Faith Forsythe, Adam David Gerringer, Abigail Marie Hartman, Maya Ann Hurtado, Camdyn Rose Kittinger, Hallie Lynn Knight, Cameryn Alessandra McIlwee, Chandler Aedan McNulty, Abigail Renee Myers, Brianah Hope Nelson, Gavin Rock Reinert, Elizabeth Emily Rojo-Olguin, Colt Stephen Rothenhoefer, Amanda Mae Royer, Trey Parker Royer, Kerrington Grace Sims, Jacob Paul Smith, Makaelyn Rain Speelman, Audrey Elaine Stambaugh, Autumn Leigh Stover, Cole Michael Weikert, Jozlynn Ann Willow
Honor Roll: Taylor Jacob Castaneda-Sabillon, Carleigh Frances Claeys, Avery Hope Cooley, Payton Faith Cooley, Trinity Leah Cruz, Kylan James Dupert, Naomi Hilary Shorb Farley, Analiese Mae Fritz, Luis Enrique Gabino-Ramirez, Nylee Lynn Himes, Blair Lynne Hollabaugh, Eleanor Kristine Keough, Noah Russell Leedy, Kathryn Ann Lewis, Chase Andrew Lex, Tristin Gabriel LoConte, Wyatt Paul McClintic, Dalton Scott McIntyre, Daniel Silviano Mendez-Zarate, Brynn McKenna Nickey, Emalee Lynn Ostriche, Michelle Pastrana-Garduno, Emma Madalynn Phillips, Lucero Rueda Carmona, Myah Elizabeth Saltzgiver, Joslyn Marie Wible, Graciela Isabel Zepeda
Grade 7
Distinguished Honor Roll: Anthony Angeles, Rebekah Jae Danner, Leila Ann Derieux, Kendyl Noelle Dermota, Alaina Breanne Dunham, Caden Robert Dunham, Brianna Christine Eyster, Mikolay Alexander Foursevitch, Amelia Lin Jones, Ella Grace Leatherman, Reese Taylor Lighty, Tori Mae Livelsberger, Layna Jean Lowry, Savanna Beth Manuel, Adeline Amber Nelson, Landon Dale Oehmig, Lucille Annamarie Pittman, Ava Marie Rome, Dru Carson Speelman, Chloe Elizabeth Stuart, Brady George Wallen, Carly Madeline Youker
Honor Roll: Mercedes Lynn Boeckel, Sophia Ivy Ceravola, Elaine Katherine Cook, Anna Kathryn Foreman, Sage Rochelle Foster, Miles Alan Gould, Hannah Grace Grim, Emma Catherine Guiher, Samuel Nicholas Haley, Brady Paul Harder, Brayden Daniel Heller, Kylee Marie Hermansen, Jada Marie Hodges, Jozlyn Cecelia Jones, Landon David Kaltreider, Sydney Abigail Kuntz, Bryce Michael Laughman, Deyanira Fey Ledesma Clapsadl, Mason Andersen Lilley, Addison Jade Madara, Halleigh Elizabeth Minck, Delaney Madison Mosier, Georgia Grace Mummert, Kiatalyn Elizabeth Peters, Chloe An Reed, Cassidy Deborah Smith, Lana Michelle Smith, Jeremiah Korbin Spealman, Rebecca Pauline Williams, Sladen Justin Wolf, Matthew Dean Wonders, Brady Michael Zumbrum
Grade 8
Distinguished Honor Roll: Victoria Hallie Bross, Kimberly Susan Claeys, Reece Emerson Daniels, Scott Patrick Flanagan, Ian Lucas Frantz, Aida Garcia-Zuniga, Jack Thomas Gautsch, Kaylyn Marie Haar, Clayton Scott Hackman, Jacob Kenneth Hamm, Owen Kristopher Hickok, Riley Ashlynn Hoffheins, Saige Rae Hollabaugh, Lucy Enright Peters, Nicholas Claude Rose, Cheyenne Irene Rothenhoefer, Reagan Anthony Smith, Aliza Paige Staub, John Elijah Tramazzo, Myka Faith Walker, Daniel Ethan Weikert, Gabrielle Savannah Wolf, Liam Jacob Zepp
Honor Roll: Angelina Beatrice Beshore, Faith Madelyn Blaylock, Olivia Skye Blymire, Gianna Susan Carrion, Brianna Rose Coffee, Kiefer Bowan David, Roman Jase Diaz, Lorin Hope Dupert, Mitchell Edward Eaton, McKenna Emig, Derek Raymond Freeman, Luke Richard Goldhahn, Olivia Ciera Gray, Leah Joellee Groft, Teagan Grace Hinkle, Logan Eugene Hoover, Adrian Zachary Karras, Emily Lynn Keckler, Jacob Andrew Keller, Lilah Kuhn, Kamrin Joshua Kunkle, Molly Kate Kuntz, Colton Christopher Laughman, Livia Grace Lighty, Dulce Raaquel Lopez-Lua, Shannon Michelle McCarty, Ella Grace Means, Abram Joshua Montes De Oca, Brock Carl Myers, William Alexander Oyler, Amari Rose Pettaway, Alexis Ramirez Idelfonso, Lydia Adelaide Rill, Liberty Leona Rinehart, Parker Lloyd Rinehart, Jay Allen Rotharmel, Mikaela Lee Simpson, Trenton Allen Smith, Dominyc Amadeus Speelman, Zackery Garett Thomas, Colby Nicholas Watkins, Courtney Elizabeth Wolf, Michael Gabriel Zito
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