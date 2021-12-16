Regular Honors
Seniors — Robert L. Anthony IV, Ian T. Baker, Matthew C. Baker, Alexander B. Bermejo, Jake R. Bixler, Barrett D. Boyers, Makayle R. Burgoon, Emma P. Clark, Bethany D. Cohee, Emilee P. Cole, Abby M. Colgan, Taylor N. Costello, Draven D. Dehoff, Alayna E. Diviney, Troy C. Dubbert, Camden T. Elmo, Kayla N. Escobar, Emily R. Flesch, Nureyda M. Fuller, Daliah A. Garibay, Allison M. Gass, David J. Gibson, Treyvon R. Green, Pamela J. Grim, Brooke O. Groft, Jordan M. Hahn, Skyler J. Jacoby, Luis F. Jaime, Kaylee E. Keffer, Kylee G. Keplinger, Jenna E. Late, Benjamin E. Leese, Jacob T. Little, Atticus M. Livelsberger, Liliana Lopez-Garcia, Elizabeth M. Lynn, Starlet MacGray, Juliana E. Madrigal, Jessica C. Mallette, Dakota G. Martens, Shantel M. Massia, Alexis J. McCusker, Gweneth A. McDannell, Joshua T. McMaster, Anthony L. Medina, Sammy O. Medina, Collin A. Miller, Meghan D. Miller, Davin L. Pabon, Aidan P. Prehoda, Olivia L. Puente, Alanna G. Pullin, Connor C. Reeb, Graham E. Rex, Abbie C. Ricketts, Joshua A. Rife, Lauren E. Robinson, Allison L. Rorrer, Jade C. Schmidt, Rylie E. Shanebrook, Lawrence C. Simpson, Jr., Dennis L. Stambaugh III, Aiden T. Strausbaugh, Hannah M. Tyler, Mason W. Weaver, Willow A. Wentz, Brianna L. Wolfe, Daniel A. Wolfe
Juniors – Alina P. Alonso Rosado, Daniel Anacleto, Ayden D. Bankert, Jonathan E. Baublitz, Valerie N. Clabaugh, Brienna M. Crandell, Wyatt S. Daniels, Jerimiah J. Dattoli, Brittyn S. Eakins, Delilah R. Englund, Haley M. Epley, Jocelyn Estrada, Dalton M. Gallagher, Adrian R. Garcia, Haley E. Glover, Aleah R. Gonzalez, Jacob A. Groft, Harris V. Haifley, RyLee E. Haugh, Grant T. Hayward, Carson M. Heeney, Brooklyn P. Hodges, Evan M. Hull, Darcie H. Karpicky, Hannah M. Keller, Logan J. Kibler, Riley A. Killen, Mackenzie A. Kline, Isabella J. Kraus, Noah M. Kuhn, Katherine M. Lavallee, Emily J. Lehigh, Mindy X. Lua-Lua, Dakota B. Lynch, Connor E. Main, Cameryn D. Martofel, Jotham W. May, Nathan M. Maysilles, Dakota M. McCaulsky, Erich W. McDaniel, Megan P. McFeaters, Cassidy L. McNew, Hayley M. Miller, Kaeleb N. Miller, Julianna Monge-Salazar, Yahil X. Morales Cruz, Lily A. Myers, Kameran A. Noel, Carlos L. Nunez, Robert J. O’Brien, Angel C. Peals, Luke G. Petrie, Nataleigh P. Roberts, Marawan M. Salem, Arlene Sandoval, Evan M. Schriver, Sahmara A. Sebring, Bailey A. Shehan, Cody J. Small, Cole T. Smith, Carlee L. Starner, Isaiah M. Strausbaugh, Brianna F. Thayer, Elias Tlili, Chloe M. Trawinski, Leann G. Utz-Jarvis, Nicolas L. Wallace, Caleb P. Yates, Enjolie J. Young
Sophomores – Tyler J. Arigo, Christian A. Asper, Yaslenni L. Avalos-Madrigal, Elaine M. Biggerstaff, Jarret M. Bitzer, Bailey J. Bodvin, Kyle A. Brigham, Noah E. Brooks-Bath, Bryleigh D. Brown, Jayden J. Brown, Zeddie G. Brown, Kathryn M. Cabral, Noah A. Campbell, Derek J. Christner, Jordan E. Craig, Danica A. Dell, Abbey N. DeShong, Kendall L. DeShong, Maverick A. Dockter, Johnny Flores-Sandoval, Harvin A. Flowers Alvarado, Delaney J. Forbes, Ashley Francisco-Veronica, Kierra A. Funt, Analisia M. Garcia-Garibay, Macy A. Grim, Enzo M. Grob, Hannah M Hawkins, Emma J. Helt, Marly J. Hess, Lili M. Hockensmith, Samantha N. Hoover, Miranda Ildefonso Garcia, Emrah Karic, Aubrey J. King, Jonathan M. Kiser, Noah L. Kline, Bryce A. Klunk, Kylan B. Lamke, Chandler D. Lawyer, Keira L. Linebaugh, Lilliana R. Linton, Jesse S. Lopez, Aldo O. Lupian, Quaid J. McIntyre, Ava R. Miles, Raelynne N. Miller, Aiden M. Morningstar, Samantha A. Myers, Dominic X. Paine, Derek M. Price, Neal S. Price, Benjamin R. Reichart, Emma A. Ringrose, Yazmin D. Rivas Martinez, Devin J. Ryan, Yulissa E. Salazar, Austin D. Schuchart, Kasper I. Shriver, Drayer J. Smith, Dax A. Stambaugh, Zackary M. Staub, Tre M. Sturgill, Jonathan J. Tyler, Sophia L. Unger, Jesiah L. Weitkamp, LaDorian R. Williams, Sydney R. Winpigler, Jose O. Zavala, Daniel J. Zinn, Jr.
Freshmen – Owen L. Anderson, Natalie Antonino Martinez, Kaelyn M. Balko, Braden Barillas, Brylee S. Bitting, Angel G. Castaneda-Sabillon, Caden J. Cavicchio, Marcial Dejesus III, Cristian Dias Lua, Liam J. Diggins, Zoe L. Engelhardt, Michelle L. Figueroa, Devon M. Finkner, Logan N. Funk, Edgar Garcia, Roman G. Garcia, Angel G. Garcia-Lozada, Daniel J. Getz, Cayden L. Glatfelter, Blake M. Groft, Rylee M. Groft, Alexis M. Quinn, Madison P. Henry, Joi E. Heusner, Isaac W. Humphrey, Jared R. Ildefonso-Arvizo, Ayden C. Julius, Trenton A. Kaiser, Jacob R. Langkam, Noah G. Laughman, Lindsay A. Leatherman, Jacob E. Lentz, Joseph T. Lord, Colton S. Lovisone, Leslie Madrigal-Lua, Harmony A. Malloy, Makaila L. Marston, Allen M. May, Nicholas R. McDaniel, Clayton T. Miller, Adrian L. Moore, Madison L. Morse, Madelyn J. Motter, Taitem M. Myers, Brady L. Nailor, Kaylie P. Noel, Lilly A. Pavlicek, Emma G. Perry, Leigha R. Petry, Gabriela Polito, Alaina L. Rebert, Anischka L. Salazar, Brylee N. Sanders, Noah W. Schneider, Blake S. Shelley, Carleigh A. Staub, Rylee E. Stevens, Evan T. Strausbaugh, Samantha R. Sullivan, Isaiah N. Thomas, Cayden M. VonSas, Emily P. Weibley, Ryan P. Winland, Abigail E. Wolf, Madeline R. Wolf
Distinguished Honors
Seniors – Aaron K. Adams, Joshua D. Airing, Enrique J. Angeles, Xavier A. Aguirre, Haili M. Batts, Aiden-Lee M. Bechtel, Kiefer R. Bell, John D. Brakefield III, Charlie M. Brame, Haley A. Breighner, Isaac Z. Byers, Olivia F. Clemens, Joseph D. Cooper, Zachary R. Corbin, Hunter J. Crabbs, Rylee A. Crone, Yvonne Diaz-Reyes, Paige K. Dill, Riley M. Dodrer, Brady E. Donnelly, Kayla L. Dumonchelle, Adam S. Farmer, Deegan M. Foltz, Olivia J. Forbes, Gabriel M. Francisco, Aden A. Garcia, Rodrigo Garcia, Beauen M. Garman, Blake C. Gauldin, Jaden M. Giaccone, Zakkery A. Glatfelter, Brando E. Gonzalez, Brando E. Gonzalez, Cole M. Gureckis, Ryan T. Heiss, Ariana E. Hughart, Isabella R. Hull, Dillon P. Hutchinson-Thomas, Edna Ibisevic, Brooklyn M. Isaac, Isabella M. Kennedy, Allison R. Klunk, Maelle P. Le Moal, Derek K. Leatherman, Jeremy C. Lincoln, Matthew E. Lincoln, Hailey N. Linebaugh, Michaela R. Linsey, Gabriella A. Lovisone, Alexis Lua-Lepiz, Haidee Lupian, Gabrielle L. Malkus, Hayley N. Marsh, Alyssa A. McCaulsky, Jared K. McCormac, Brier W. McCuller, Nicodemus A. Mentges, Kaylin R. Miller, Brady B. Mills, David J. Moore, Skylen N. Musselman, Breana J. Myers, Julia P. Naser, Grace L. Neilson, Maribel Nieto Gonzalez, Derek L. Noel, Hope J. Null, Conor J. Orndorff, Mya P. Palmerino, Adam D. Pascoe, Angelina M. Petrosky, Elizabeth N. Pfisterer, Jayden B. Pohlman, Alejandro Ponce, Annabelle C. Pope, Elena Prado Garcia, Jaime L. Pratt, Jordan T. Racine, Adam D. Reck, Adam D. Reindollar, Dylan J. Rivera, Julia L. Robinson, Briahna N. Rorrer, Jakob A. Ryder, Julian M. Salazar, Celeste Salinas-Rugerio, Morgan E. Schriver, Kayleigh A. Senkewic, Alex T. Setliff, Anna K. Setliff, Erika R. Shaffer, Connor D. Simons, Faith L. Simpson, Aaron M. Smith, Shaely N. Stabler, Randall T. Stafford, Alice M. Still, Riley P. Strausbaugh, Abigail P. Sullivan, Evan R. Sutton, Mallory C. Topper, Braden J. Tyson, Linsay L. Wagner, Laura E. Wallender, Dominic A. Walter, Ethan A. Watkins, Kyra R. Winand, Makenzie R. Yingling
Juniors – Madisyn G. Adams, Megan J. Adams, Erica A. Aguilera, Tia A. Algudwa, Nathan M. Aumen, Caeley M. Bair, Evan C. Barnhart, Kiley A. Beam, Brooke L. Becker, Edwin Bermejo, Ella M. Billman, Yacaranday Bobadilla-Rico, Jennie M. Brady, Zoe M. Brown, Nicolas A. Calvo-Peres, Yelitza A. Cervantes-Salinas, Cole S. Chenault, Sydney R. Christner, Hannah E. Conniff, Aurora D. Contreras-Pinera, Brady A. Courville, Mary C. Culver, Ashley A. Diaz-Diaz, Payton M. Diggins, Naomi A. Doll, Peyton L. Duty, Sawyer C. Emig, Elias N. Ernst, Jacob K. Forney, Kaitlyn T. Frey, Joseph D. Fuhrman, Julian Garcia, Pauline Garcia-Lua, Edwin Garcia-Sanchez, Avery G. Gates-Sell, Zoe J. Gatts, Kaelyn E. Gebhart, Aryanna B. Giuffrida, Stella R. Gladson, Joshua P. Goodwin, Emma G. Haines, Kayla M. Haines, Noah M. Haines, Sarah E. Heldibridle, Klarissa A. Hennessey, Cameron J. Herring, Alessandra M. Inners, Liam B. Jacobson, Sydney H. Kint, Emily N. Kraus, Gage A. Laughman, Autumn C. Lehigh, Brynn E. Lentz, Timberley M. Linebaugh, Sarah J. Little, Evan A. Locke, Diego J. Lopez Garcia, Fede K. Lua-Ryder, Nathan Lupian, Zoe I. Malkus, Mason G. Martin, Lilliana R. Mejia, Aiden E. Miller, Klarissa A. Miller, Jett E. Moore, Elizabeth J. Moores, Lydia M. Mumaw, Gavin D. Murren, Alaina S. Myers, Ehrin E. Myers, Scott A. Myers, Mason A. Naill, Alexica S. Nieves, Madison H. Noel, Elias B. Quinteros, Molly G. Raab, Ashlyn G. Raborg, Dayaniz J. Ramos-Lua, Emily N. Redding, Maya D. Richwine, Jaron T. Sanders, Alexandra Sandoval-Ceja, Jacob D. Sharrer, Evan L. Shirk, Raiden S. Shomo, Connor D. Smith, Curtis J. Smith, Faith A. Somers, Alan R. Torres, Jacob T. Tosh, Trent J. Uhler, Kilah F. Unger, Ilaiza G. Vargas, Daniela V. Vazquez-Garcia, Kylie C. Waybrant, Benjamin A. Weaver, Madison L. Wineberg, Dallas B. Wyatt, Trevor L. Yerka
Sophomores – Layla E. Abdou-Saleye, Makenzie R. Adams, Julia Antonino Martinez, Mira I. Ard, Isabella R. Arnold, Austin J. Bachota, Coy W. Baker, Grace E. Barnes, Hannah O Becker, Olivia M. Becker, David M. Brenneman, Jose A. Cardenas Luyo, Maison M. Carver, Ryan W. Carver, Madison B. Cohee, Anahi Cornejo-Ildefonso, Holden A. Crabbs, Audrey A. Crabill, Cameron L. Daniels, Hunter R. Dattoli, Michael W. Davis, Cora A. Diviney, Anna M. Doron, Anna G. Farmer, Betsy M. Figueroa, Sydney M. Flesch, Adrianna N. Flory, Jacklyn G. Glass, Brooklyn F. Green, Andrew W. Gumm, Alahna J. Hartlaub, Averlon A. Hinds, Jr., Elizabeth M. Hippensteel, Peyton L. Hoover, Allison P. Horick, Samantha M. Hummer, Allison M. Hundertmark, Halisa Ibisevic, Lydia S. Kale, McKenna E. Kerley, Avery S. Kramer, Xavier M. Lamboy, Jacob D. Lawrence, Lawton K. Leppo, Kelbie B. Linebaugh, Brayden R. Linsey, Jacob A. Livai, Joslyn L. Loss, Maria I. Lozada-Mendez, Brianna Lupian Lua, Luke B. Malinowski, Carmen Manzo Estrada, Braden S. Marsh, Blake A. McCuller, Matthew J. McCusker, Morgan L. Miller, Emily L. Mitchell, Brianna A. Moreno, Julieta Nieto Gonzalez, Leah M. Noel, Cora D. Null, Blaine A. Paris, Jeremiah S. Paul, Jessica M. Pfisterer, Adam P. Prehoda, Owen M. Ringrose, Analiese M. Roberts, Joshua A. Rohrbaugh, Mohamed M. Salem, Alicia M. Sanchez, Delaney N. Shelley, Addison M. Smith, Caitlyn N. Smith, Donald P. Sponseller, Jr., Madeline J. Staub, Sarah J. Stevens, Rebecca A. Swope, Brennan X. Totis, Emma F. Tyler, Kylie A. Wampler, Noah A. Watkins, Wrena J. Wentz, Alexandra R. Wolf, Jackson W. Wolfe, Madison R. Yingling
Freshmen – Emily L. Adams, Jillian M. Adams, Charlotte N. Alexander, Ida B. Arney, Hamna Ashraf, Cade J. Baker, Kiersten E. Bankert, Noah P. Boyer, Dylan J. Brougher, Kelan P. Callaghan, Avalina J. Calvo Peres, Gianna C. Cinquegrani, Carson S. Crooks, Aubri N. Dahler, Diego A. Diaz, Jr., Katelyn B. Dicken, Alena M. Doll, Brayden P. Donnelly, Isabelle R. Donnelly, Cassandra Estrada-Ildefonso, Danielle T. Feather, Reed L. Foreman, Dinah R. Frank, Dafne M. Garcia, Miriam Garcia-Garcia, Jacob J. Gava, Kaylynn A. Gilbert, Lilah N. Giuffrida, Gabriella L. Golden, Owen L. Goodwin, Madison D. Griffith, Rylan L. Hahn, Emma F. Hardin, Kalin L. Helphenstine, Carter P. Houck, Elder Ibisevic, Catelyn E. Johnson, Bianca M. Kaehler, Tyler A. Kincade, Carly A. Lawrence, Chance S. Lawyer, Francis X. Lopez Garcia, Zachary B. Lovisone, Aleena G. Lua, Leslie O. Lupian, Juan M. Lupian Ruelas, Brookelynne H. McCuller, Icarus A. Mentges, Cameron J. Miller, Riley J. Miller, Bailey M. Moser, Samuel Moya, Lillian C. Myers, Katie L. Nava, Thalixa N. Nazario Justiniano, Madelyn J. Noel, Meghan E. O’Brien, Ashlynn R. Paul, Jasmine L. Quinteros, Rylie F. Raab, Addisyn J. Reed, Briana S. Reichart, Sarabeth E. Reichart, Anastasia H. Reinberg, Anya L. Rosenbach, Laurel L. Rutters, Brandon N. Sanders, Craig D. Savage, Riley A. Schneider, Alexander D. Sharrer, Benjamin W. Spickler, Cameron M. Staub, Cassidy A. Staub, Hannah J. Sullivan, Chase M. Tackett, Anavia T. Tengbe, Katie L. Trawinski, Zoi L. Tsourakis, Haiden D. Tyler, Makaylee N. VanBrakle, Ryan E. Vargas, Lasienaga M. Warren, Sheldon L. Weatherly, Brady T. Wilson, Ethan R. Wilson, Skyla B. Wyatt, Bella Q. Zhang
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