Bermudian Springs High School released the second marking period honor rolls.
Grade 9
Distinguished Honor Roll
Elsie Emily Angeles, Taylor Grace Botterbusch, Eva Michelle Chronister, Liam Henry Cook, Rowan Samara Cook, Veronica Marie Dillon, Brooke Morgan Everett, Brandon Scott Eyster, Abigail Elizabeth Foreman, Amelia Kay Gerringer, Aracely Ruby Gonzalez-Ramirez, Greta Haley, Molly Jane Karom, Jordyn Elizabeth Keffer, Nadalie Alexis King, Caden Trone Lau, Ava Elizabeth Leatherman, Trace Daniel Livelsberger, Fallon Haverly Miller, Kyla Paige Nickey, Kylee Marie Oseen, Austin Striker Reinert, Marc Thomas Sassani, Evan Willis Shearer, Charles Eugene Sleeger, Elias Michael Snyder, Shelby Grace Tuckey, Yuliana Zuniga-Gonzalez
Honor Roll
Jordan Savannah Below, Jayden Lee Coplon, Sara Catherine Earp, Milon Stephen Eaton, Rebecca Ann Ebersole, Israel John Paul Felipe, Landon Adam Graybill, Trysten Xavier Axt Keslar, Andrew Lee Lockard, Julissa Lopez Martinez, Heyla Mae Martin, Mitchell Paul McClintic, Hannah Mae Metzger, Hayden Luke Metzger, Mary Rowan Paige Orwick, Marissa Autumn Riley, Enrik Alexis Rosas Flores, Keira Elizabeth Shaffer, Ethan Paul Shearer, Myles Franklin Shearer, Ryan Russell Spangler, Cole Stuart, Aaron Richard Weigle, Anthony Nicholas Williams, Derrick James Wilson, Ethan Marcus Young
Grade 10
Distinguished Honor Roll
Emma Ann Daniels, Ryan Thomas Durbin, James Edward Godfrey, Andrea Katherine Guiher, Madison Mae Kuhn, Fremont Robert Kuntz, Amelia Katherine Peters, Ashley Michael Stormes
Honor Roll
Kyrsten Elizabeth Brodbeck, Kimberly Diaz, Leigha Catherine Fritz, Rose Albanie Guillemette, Sarah Irene Keller, Autumn Mckenzie Kuhn, Olivia Grace Kuntz, Parker Reed Lighty, Bryce Lane Martin, Gema Guadalupe Morales, Sabrina Nicole Reichard, Marilyn Rios-Carrillo, Abigail Elizabeth Rose, Jacob Charles Simpson, Montana Walter Speelman, Samuel Colvin Youker, Lucas Christopher Zepp
Grade 11
Distinguished Honor Roll
Kobe Alan Althoff, Alexandra Hope Aungst, Ethan John Beachy, Leah Elizabeth Bealmear, Jaxson Cael Bloom, Hailey Lauren Dermota, Rebekah Ruth Gerringer, Aaron Curtis Hickok, Maya Nicole Kemper, Angelina Marcela Marcos Pascual, Bridget Marie Markle, Ainsley Maredith Miller, Connor Cole Mummert, Abby Leigh Myers, Amber Shea Nickey, Bailey Olivia Oehmig, Kayla Leann Ostriche, Lillian Marie Peters, Madison Leeanne Reever, Abbigail Marie Robinson, Lucas Khristian Snyder, Taylor Leeann Stockham, Carter James Stuart, Haley Cierra Yacoviello-Andrus
Honor Roll
Isabella Gilda Bobe’, Corbin Wayne Byers, Hannah Elizabeth Chenault, Davina-Angelique Ogechi Cunningham, Connor Daniel Deah, Zachary Andrew Deah, Nicholas David Erdman, Payton Ann Feeser, Emma Rhiann Hartman, Andon Robert Hawk, Megan Nicole Huntington, Caitlyn Nicole Kern, Ethan Matthew King, Mya Nicole Lauver, Samuel Wythe Leppo, Camrynn Kay McMillan, Lahanna Rose Means, Madison Lee Messinger, Victoria Jeanne Murren, Ryleigh Elizabeth Nelson, Natalie Grace Patton, Monica Dayanna Pina Astudillo, Chloe Ann Plesic, Alyssa Ann Powell, Mahrlee Kae Elizabeth Querry, Jillian Ruth Reames, Alyssa Elaine Richards, Leslie Elizabeth Scott, Delaney Renee Smith, Jessica Michelle Smithson, Brady Allen Spangler, Paige Danielle Speelman, Aida Lee Sponseller, Savannah Hope Wasielevski, Traciana Michellee Zimmerman
Grade 12
Distinguished Honor Roll
Myles Joshua Avery, Cade Joseph Baker, Avery Sophia Benzel, Gage Mitchell Bjonnes, Makayla Cathern Bupp, Autumn Rose Cuff, Rebecca Leigh Durbin, Nathan James Edmondson, Andrew Kane Forsythe, Megan Tori Holtzinger, Lindsey Nicole Kutz, Aislynne Paige Lighty, Jaylen Thomas Martinez, Lian Yin Madeline Mellinger, Brookelyn Kathleen Morehead, Jessica Pedro-Pascual, Ethan Michael Powell, Jonah Michael Robinson, Jacob Martin Schriver, Ashley Nichole Simpson, Haley Leighann Sullivan, Emily Taylor Volheim, Blake Christopher Young, Matthew George Zelenski
Honor Roll
Ashley Renae Barstow, Breanna Lynn Barstow, Taressa Lynn Bauer, Alexandra Virginia Bickert, Kilian James Caldwell, Brock Alton Carpenter, Emily Renae Carpenter, Anna Marie Charnigo, Colby Ryan David, Kara Ella Drake, Maria Daniela Guia Gaytan, Adam Thomas Harbaugh, Tyler David Hartlaub, Alex Hernandez, Coby Daniel Johnston, Margaret Kristine Keough, Brianna Lyne Kittinger, Caleb Ryan Knisely, Cheyenne Marie Lehman, Anette Michelle Lua, Caleb Lee Mantz, Riley Cole Martin, Travis Douglas Murtoff, Trinity Rita-Elizabeth O’Neill, Dawson Michael Pearson, Allison Paige Phillips, Tyler Keith Pifer, Kaitlyn Patricia Porr, Larissa Gabriela Reed, Novalei Americas Rehmeyer, Dalton Wild Reinert, Briella Sharlene Riley, Destiny Marie Schriver, Connor Andrew Shaw, Logan Kenneth Shaw, Jacob Allen Shifflett, Baila Lynn Shoop, Keri Ann Speelman, Samantha Nicole Stormes, Shanna Gabrielle Thomason, Alijah Anderson Wheeler, Brandi Lynn Wickard, Trevor Craig Wiley, Emma Nicole Wine, Hannah Lynn Wolfe, Brandt Eric Yurick, Zachary Daniel Zehr
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