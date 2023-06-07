Bermudian Springs High School recently released its third quarter honor roll.
Grade 9
Distinguished Honor Roll: Hailee Lynn Bupp, Leila Ann Derieux, Kendyl Noelle Dermota, Alaina Breanne Dunham, Caden Robert Dunham, Brianna Christine Eyster, Anna Kathryn Foreman, Mikolay Alexander Foursevitch, Hannah Grace Grim, Lane Jennings Hubbard, Amelia Lin Jones, Ella Grace Leatherman, Tori Mae Livelsberger, Layna Jean Lowry, Summer Elaine Means, Adeline Amber Nelson, Elijah Jacob Osborne, Sarah Elaine Reck, Cole Issac Rodgers, Ava Marie Rome, Lana Michelle Smith, Chloe Elizabeth Stuart, Brady George Wallen, Sladen Justin Wolf, Brady Michael Zumbrum
Honor Roll: Tayler Aubrin Bechtel, Anden Jo Michaela Bevenour, Dempsey Elizabeth Bodan, Mercedes Lynn Boeckel, Elaine Katherine Cook, Rebekah Jae Danner, Maximus James Elliott, Isabella Nicole Fair, Alveiro Gonzalez-Leon, Samuel Nicholas Haley, Brady Paul Harder, Linkoln John Heagy, Yhair Erik Hernandez, Donovan Dewayne Houck, Emma Louise Hughes, Jozlyn Cecelia Jones, Landon David Kaltreider, Bryce Michael Laughman, Deyanira Fey Ledesma Clapsadl, Nevaeh Lee Lener, Benjamin Wade Leppo, Reese Taylor Lighty, Mason Andersen Lilley, Alexcia Rose Lindsey, Jordyn Lynn Lobaugh, Savanna Beth Manuel, Delaney Madison Mosier, Landon Dale Oehmig, Kiatalyn Elizabeth Peters, Morgan Leigh Roomsburg, Evan Eugene Shoop, Hailey Lynn Shull, Addison Rose Signorello, Dru Carson Speelman, Victoria Rayne Starner, Jaxsyn Eugene Brady Stottlemyer, Yahir Alejandro Torres Vazquez, Vanessa Valtierra-Gutierrez, Haylee Audrey Weigle, Gavin Quinn Whalen, Sarah Elizabeth Williams, Katelyn Diana Willow, Brison Hunter Wolf, Ayanna Elizabeth Marie Wyatt, Hayden Yacoviello-Andrus, Kami Jade Zartman, Mia Allyson Ziegler
Grade 10
Distinguished Honor Roll: Lauren Marie Bledsoe, Victoria Hallie Bross, Leah Joellee Groft, Adrian Zachary Karras, Lucy Enright Peters, Liberty Leona Rinehart, Ella Marie Somerville, Aliza Paige Staub, Daniel Ethan Weikert, Liam Jacob Zepp
Honor Roll: Lizbeth Acosta Garduno, Angel Alvarez Reyes, Carmyn Jo Baker, Hannah Grace Bish, Kahlan Eve Carlson, Kimberly Susan Claeys, Brianna Rose Coffee, Reece Emerson Daniels, Kiefer Bowan David, Lorin Hope Dupert, Katherine Elizabeth Eaton, Mitchell Edward Eaton, Josephine Elise Eckenrode, McKenna Emig, Scott Patrick Flanagan, Janhia Mayte Flores, Derek Raymond Freeman, Jack Thomas Gautsch, Brooke Elizabeth Ginter, Luke Richard Goldhahn, Olivia Ciera Gray, Kaylyn Marie Haar, Clayton Scott Hackman, Jacob Kenneth Hamm, Avery Kennedy Hawk, Dylan Dean Hubbard, Zachary Karl Kauffman, Emily Lynn Keckler, Natily Ann Keckler, Jacob Andrew Keller, Molly Kate Kuntz, Livia Grace Lighty, Ella Grace Means, Krisia Yuliet Menocal-Valladares, Brock Carl Myers, Caden Allen Nye, Emma Grace Ozminski, Amari Rose Pettaway, Alexis Ramirez Idelfonso, Lydia Adelaide Rill, Jay Allen Rotharmel, Cheyenne Irene Rothenhoefer, Mikaela Lee Simpson, Reagan Anthony Smith, Dominyc Amadeus Speelman, Anderson Carter Squires, Myka Faith Walker, Colby Nicholas Watkins, Courtney Elizabeth Wolf
Grade 11
Distinguished Honor Roll: Taylor Grace Botterbusch, Eva Michelle Chronister, Liam Henry Cook, Isabella Grace DeVita, James Garrett Downey, Sara Catherine Earp, Brooke Morgan Everett, Brandon Scott Eyster, Abigail Elizabeth Foreman, Amelia Kay Gerringer, Molly Jane Karom, Jordyn Elizabeth Keffer, Nadalie Alexis King, Colby Lee Kyzer, Dylan Scott Lambert, Caden Trone Lau, Trace Daniel Livelsberger, Heyla Mae Martin, Hayden Luke Metzger, Fallon Haverly Miller, Kyla Paige Nickey, Mary Rowan Paige Orwick, Clarissa Renee Prosser, Austin Striker Reinert, Marissa Autumn Riley, Keira Elizabeth Shaffer, Charles Eugene Sleeger, Elias Michael Snyder, Ivy Elizabeth Steel, Jonathan Thomas Steel, Leah Elizabeth Talkington, Shelby Grace Tuckey, Alison Claire Watts, Aaron Richard Weigle, Haylee Elaine Willow, Ethan Marcus Young
Honor Roll: Elsie Emily Angeles, Trever Aidan Bechtel, Ella Grace Benzel, Myles Brown, Alan Alberto Felipe, Alexa Sarahi Flores, Hazel Marie Gembe, Landon Adam Graybill, Kameron Michael Haar, Chelsea Taylor Hagan, Greta Haley, Ayva Lee Himes, Kayden Eugene King, Samantha Lynn King, Julissa Lopez Martinez, Mitchell Paul McClintic, Chloe Elizabeth McDermitt, Hannah Mae Metzger, Hunter Lakota Minck, Zachariah Douglas Mowery, Benjamin Michael Ogle, Sarah Nevaeh Christine Ostriche, Ethan Michael Riser, Enrik Alexis Rosas Flores, Jayden Lee Rutt, Parker Travis Sanders, Isaiah Luke Shank, Evan Willis Shearer, Valarie Annamae Starner, Cole Stuart, Kaiden Robert Yost, Yuliana Zuniga-Gonzalez
Grade 12
Distinguished Honor Roll: Melanie Nicole Beall, Allison Beth Bergmann, Chloe Kamryn Birks, Aliyah Faith Dupert, Ryan Thomas Durbin, Katherine Marie Elliott, Lillian Marie Frazer, Leigha Catherine Fritz, James Edward Godfrey, Andrea Katherine Guiher, Tyler Andrew Jacobs, Jenna Nicole Keckler, Sarah Irene Keller, Autumn Mckenzie Kuhn, Madison Mae Kuhn, Olivia Grace Kuntz, Hannah Nicole Lener, Parker Reed Lighty, Bryce Lane Martin, Kendall Ryleigh McDannell, Samir Ali Osman, Amelia Katherine Peters, Sabrina Nicole Reichard, Colby Keith Showers, Jacob Charles Simpson, Ashley Michael Stormes, Kelly Mae Yost, Lucas Christopher Zepp
Honor Roll: Brennon Joe Ault, Noah Andrew Bish, Emma Ann Daniels, Christopher Brand Eaton, Caleb Matthew Fowler, Grace Louise Frazer, Ryan Michael Gebhart, Bailey Michael Green, Rose Albanie Guillemette, Alivia Kerynn Jacobs-Christian, Fremont Robert Kuntz, Azucena Lopez-De-Los-Santos, Yolanda Guadalupe Lopez-Rivera, Jamylett Shaunte Lua, Braylin Frances Mayne, Makenzie Leigh Merkel, Abdiel Abiram Olvera Vazquez, Emma Marie Patton, Abigail Rose Pittman, Jolene Louise Riley, Marilyn Rios-Carrillo, Lane Austin Rothenhoefer, Montana Walter Speelman, Dylan Michael Sunday, Jeffrey Hart Vazquez
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