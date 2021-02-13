Bermudian Springs Middle School released the names of students earning honor roll status during the second marking period.
Grade 5
Distinguished Honor Roll
Jacob Alvarez-Reyes, Liam Kim Apostolakis, Evan Michael Botterbusch, Paisley Erin Boyer, Benjamin Peter Felipe, Liliana Guadalupe Felipe, Cameron Ronald Hackman, Jackson James Haines, Mari-jane Marie-ann Jones, Tyler Douglas Kunkel, Collin Michael Lowry, Jake Ryder McCauslin, Layton Allen McCauslin, Ava Almena Genevieve Muminovic, Brynna Noel Nelson, Corrin Marie Newcomer, Izabella Camryn Nye, Makayla Grace Palmer, Evelyn Dee Peters, Claire Adele Plumley, Mackenzie Ann Price, Cheyenne Kay Reilly, Guillermo Rosas Flores, Vincent James Ruggerie, Paxton Jared Selby, Lily Mae Shafer, Aidyn Nowell Shelton, Sophie Grace Staub, Griffin Larue Wire, Aurora Cameo Wood, James Eugene Yeingst, Ella Cayce Zeltwanger
Honor Roll
Olivia Di Baker, Jack Andrew Biles, Breckin Foster Bjonnes, Charles Augusta Brumfield, Joshua David Collett, Micah Terry Danner, Ravyn Wynter Ensor, Jesus Angel Felipe-Sanchez, Blake Allan Flowers, Adriana Michell Godinez Alvarado, Eleanor Rose Goldhahn, Lexi Hope Grim, Tristan James Groft, Lily Grace Hann, Gracie May Harder, Autumn Marie Hoffman, Riley Elizabeth Jackson, Hannah Raelyn James, McKenna Caroline Johnston, Gabriella Paige Kuhn, Caidyn Mathew Laughman, Kailee Amirra Lener, Parker Louis Marchi, Gabriella Marie Mowery, Kara Faye Mundis, Carson Dane Myers, Joshua Benjamin Nimmon, Lizett Ramirez-Idelfonso, Levi Joseph Smith, Noah Daniel Smith, Camdyn Ryan Storm, Kaitlyn Aurora Toti
Grade 6
Distinguished Honor Roll
Blaise Robert Alackness, Aubree Lynn Berwager, McKenzie Joanna Birkhofer, Emerson Jade Boyer, Carleigh Frances Claeys, Maximus Liam Crews, Alexis Dianne Everett, Alexis Faith Forsythe, Abigail Marie Hartman, Hallie Lynn Knight, Kathryn Ann Lewis, Cameryn Alessandra McIlwee, Chandler Aedan McNulty, Abigail Renee Myers, Brynn McKenna Nickey, Amanda Mae Royer, Trey Parker Royer, Audrey Elaine Stambaugh, Cole Michael Weikert
Honor Roll
Kaylee Emma Ahlers, Emily Calderon-Jimenez, Catalina Rose Carrolus, Trinity Leah Cruz, Owen Ryan Dull, Ashlynn Renee Ensor, Naomi Hilary Shorb Farley, Nestor Andres Flores, Adam David Gerringer, Nylee Lynn Himes, Maya Ann Hurtado, Camdyn Rose Kittinger, Wyatt Paul McClintic, Monica Selines Mejia Valerio, Brianah Hope Nelson, Lilah Grace Nelson, Carter Thomas Reddinger, Gavin Rock Reinert, Elizabeth Emily Rojo-Olguin, Myah Elizabeth Saltzgiver, Makaelyn Rain Speelman, Joslyn Marie Wible, Jozlynn Ann Willow
Grade 7
Distinguished Honor Roll
Leila Ann Derieux, Kendyl Noelle Dermota, Alaina Breanne Dunham, Brianna Christine Eyster, Anna Kathryn Foreman, Sage Rochelle Foster, Mikolay Alexander Foursevitch, Kylee Marie Hermansen, Amelia Lin Jones, Bryce Michael Laughman, Ella Grace Leatherman, Tori Mae Livelsberger, Layna Jean Lowry, Savanna Beth Manuel, Landon Dale Oehmig, Elijah Jacob Osborne, Jeremiah Korbin Spealman, Dru Carson Speelman, Chloe Elizabeth Stuart, Carly Madeline Youker
Honor Roll
Anthony Angeles, Dempsey Elizabeth Bodan, Mercedes Lynn Boeckel, Teegan Eugene Byers, Sophia Ivy Ceravola, Elaine Katherine Cook, Rebekah Jae Danner, Caden Robert Dunham, Miles Alan Gould, Hannah Grace Grim, Emma Catherine Guiher, Brady Paul Harder, Linkoln John Heagy, Brayden Daniel Heller, Jozlyn Cecelia Jones, Landon David Kaltreider, Reese Taylor Lighty, Mason Andersen Lilley, Gage Matthew Melhorn, Halleigh Elizabeth Minck, Delaney Madison Mosier, Georgia Grace Mummert, Adeline Amber Nelson, Kiatalyn Elizabeth Peters, Chloe An Reed, Ava Marie Rome, Lana Michelle Smith, Kelsey Anne Vanmetre, Brady George Wallen, Rebecca Pauline Williams, Sladen Justin Wolf, Matthew Dean Wonders, Hayden Yacoviello-Andrus
Grade 8
Distinguished Honor Roll
Angelina Beatrice Beshore, Kimberly Susan Claeys, Mitchell Edward Eaton, Ian Lucas Frantz, Aida Garcia-Zuniga, Jack Thomas Gautsch, Brooke Elizabeth Ginter, Olivia Ciera Gray, Leah Joellee Groft, Clayton Scott Hackman, Owen Kristopher Hickok, Lucy Enright Peters, Nicholas Claude Rose, Cheyenne Irene Rothenhoefer, Reagan Anthony Smith, Aliza Paige Staub, John Elijah Tramazzo, Daniel Ethan Weikert, Liam Jacob Zepp
Honor Roll
Adrianna Prapa Beshore, Faith Madelyn Blaylock, Olivia Skye Blymire, Victoria Hallie Bross, Kahlan Eve Carlson, Gianna Susan Carrion, Cynthia Velen Cernas Martinez, Brianna Rose Coffee, Alana Mei Crumbling, Reece Emerson Daniels, Roman Jase Diaz, Lorin Hope Dupert, Scott Patrick Flanagan, Derek Raymond Freeman, Luke Richard Goldhahn, Kadin Porter Green, Jacob Kenneth Hamm, Riley Ashlynn Hoffheins, Saige Rae Hollabaugh, Logan Eugene Hoover, Adrian Zachary Karras, Emily Lynn Keckler, Lilah Kuhn, Kamrin Joshua Kunkle, Colton Christopher Laughman, Shannon Michelle McCarty, Ella Grace Means, Brock Carl Myers, William Alexander Oyler, Amari Rose Pettaway, Liberty Leona Rinehart, Parker Lloyd Rinehart, Jay Allen Rotharmel, Edward Russell Sebright, Mikaela Lee Simpson, Trenton Allen Smith, Dominyc Amadeus Speelman, Addison Grace Stair, Liam Sean Stem, Myka Faith Walker, Colby Nicholas Watkins, Courtney Elizabeth Wolf, Gabrielle Savannah Wolf, Michael Gabriel Zito
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