The addition of an officer in the borough department tops the chief’s agenda for budget considerations for the coming year.
Adding one officer is “absolutely my highest priority,” Gettysburg Police Chief Robert Glenny said Monday during a council budget workshop meeting.
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