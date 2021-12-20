WellSpan Health announced it will use nearly $600,000 in grant funding from the Pennsylvania Department of Drug and Alcohol Programs to expand a program that has already served hundreds of expectant and new mothers who are battling substance use disorders, according to a WellSpan release.
WellSpan Foundations Pregnancy Support Services, which was first funded in 2019, offers case management services to provide coordinated, comprehensive and nonjudgmental care for women with addiction and their children. The support is available for up to nine months before delivery and 18 months after delivery, according to the release.
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