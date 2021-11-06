“We all know how the election went,” audience member Rick Klein told the Mount Joy Township Board of Supervisors Thursday before a nearly two-hour discussion of proposed solar facility rules changes.

It was the first meeting since Tuesday’s election, in which voters opted against board Chair John Gormont and elected Brookview solar proposal opponents Christine Demas and Todd McCauslin as supervisors. Their terms will start in January.

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