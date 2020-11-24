Gettysburg police officers may begin wearing body cameras early next year.
An anonymous donation is expected to be finalized in the next couple of weeks, Borough Manager Charles Gable said Monday during borough council workshop session.
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