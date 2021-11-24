The Gettysburg Borough Council may streamline parade permit procedures.
During a workshop meeting Monday, members agreed to begin scrutinizing current special-event rules early in 2022, after newly elected at-large member Chad-Alan Carr is seated.
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