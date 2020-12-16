WellSpan Health received its first doses of the COVID-19 vaccine from Pfizer Tuesday morning with delivery to WellSpan Gettysburg anticipated later this week, according to a WellSpan release.
WellSpan will begin administering the vaccine to care team members this week, according to the release.
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