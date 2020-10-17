Freedom Township’s proposed 2021 budget includes no tax increase.
Township supervisors reviewed the draft Wednesday in a workshop session.
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