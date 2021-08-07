United Way of Adams County

ACNB Bank employees load up donations for the United Way of Adams County Back to School Project.

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It’s back-to-school time with some help from the United Way of Adams County.

United Way has been busy soliciting donations of school supplies which the organization will distribute later this month to youngsters in need throughout the county.

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