It’s back-to-school time with some help from the United Way of Adams County.
United Way has been busy soliciting donations of school supplies which the organization will distribute later this month to youngsters in need throughout the county.
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