Fire caused serious damage Saturday at the Winter Gardens Quality Foods processing plant in New Oxford.
Arriving firefighters saw heavy black smoke rising from the roof before fire broke through, United Hook and Ladder Fire Chief Steve Rabine said.
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