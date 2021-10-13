One goal of the Gettysburg Borough Human Relations Commission (HRC) is to educate the community about its mission.
That goal, in keeping with a mission statement the HRC adopted last month, was front and center Oct. 7 during a regular meeting.
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