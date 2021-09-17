With unusually plentiful federal funds flowing, two long-range spending plans gained approval Monday from the Gettysburg Borough Council.
One plan concerns the borough’s nearly $3.14-million share of American Rescue Plan Act (ARPA) funds. The dollars are aimed primarily at making up for revenue lost due to the pandemic and can only be used for a limited number of purposes.
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