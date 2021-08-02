Speed limits are falling in part of Cumberland Township.
The township supervisors voted unanimously July 27 to declare portions of Herrs Ridge and Old Mill roads to be residential areas.
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